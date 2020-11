TVITER OZNAČIO TRAMPOVU PORUKU KAO POTENCIJALNO OBMANJUJUĆU: Društvena mreža "sakrila" prvo obraćanje republikanskog kandidata (FOTO)

Kompanija Tviter označila je kao potencijalno obmanjujuću poruku američkog predsednika i republikanskog kandidata Donalda Trampa, u kojoj on nagoveštava da su demokrate pokušale da pokradu izbore.

Tviter je saopštio da je postavio upozorenje na tvit Trampa zbog "potencijalno obmanjujuće tvrdnje o izborima", prenosi Rojters.

Tramp je prethodno, bez dokaza, optužio demokrate da pokušavaju da pokradu izbore.

- Mi smo u velikoj prednosti, ali oni pokušavaju da ukradu izbore. Nikad im to nećemo dozvoliti. Glasovi ne smeju biti predati nakon zatvaranja birališta - napisao je Tramp.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!