Prva reakcija Rusije nakon objavljenih rezultata izbora u SAD: Tramp na putu da PONOVI USPEH od pre četiri godine

Upozoreno je i na moguće nemire.

Zamenik predsednika Komiteta Saveta federacije za međunarodna pitanja Vladimir Džabarov smatra da preliminarni podaci glasanja u ključnim američkim državama sugerišu da je aktuelni predsednik Donald Tramp na putu da ponovi uspeh od pre četiri godine.

- Moguće je da Tramp ponovi uspeh na predsedničkim izborima, ostvarujući pobede u ključnim državama - rekao je Džabarov, a prenosi Sputnjik.

On je naglasio da će za prebrojavanje svih glasova biti potrebno nedelju dana.

- Što bude manja razlika među kandidatima, bez uverljive pobede bar za 5-6 odsto, to je veća verovatnoća da će doći do nemira u Americi, takvo je raspoloženje u američkom društvu - upozorio je on.