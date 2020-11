KAKO JE TALENTOVANI FUDBALER POSTAO KRVOLOČNI TERORISTA?! Albanac koji je izvršio napad u Beču pokazivao veliki potencijal na terenu (FOTO+VIDEO)

U stravičnom terorističkom napadu koji se u ponedeljak dogodio na ulicama Beča radikalni islamisti ubili su četvro i ranili čak 17 ljudi, a jedan od napadača bio je Albanac iz Severne Makedonije - Kujtim Fejzulaj.

Kujtima je nakon žestokog okršaja policija likvidirala.

Pre samo pet godina Fejzulaj je bio fudbaler i pokazivao je veliki potencijal na fudbalskom terenu. Igrao je za bečki klub i bio omiljen u njemu.

Nikome nije jasno kako je jedan miran dečak i talenovan sportista postao krvoločni ubica i terorista.

To se pita i austrijski novinar Florian Klenk.

Für mich bleibt eine Frage: wieso hat sich ein Mann, der gerade noch als liebes Burli in einem Wiener Fussballverein kickte, in wenigen Jahren derart radikalisiert, dass er vier Menschen exekutiert. Was genau ist da passiert? Wer hat nicht hingesehen? Das ist das Rechercheprojekt