DRAMA U VAŠINGTONU! Policiji prijavljen NAPAD NOŽEM KOD BELE KUĆE, izbodene Trampove pristalice (VIDEO)

U Vašingtonu, nedaleko do Bele kuće, povređene su četiri osobe u napadu nožem, javljaju američki mediji pozivajući se na izvore iz policije. Kako se navodi, oni su ranjeni u tuči, tokom proslave izbornih rezultata, a zasad nije poznato šta je izazvalo ovaj fizički okršaj.

Policija je saopštila da su se povređeni identifikovali kao pristalice Donalda Trampa.

Stabbing: 1400 b/o New York Avenue, NW. LOF: Lookout is for Suspects (1 & 2) B/Ms wearing all black clothing and Suspect (3) B/F wearing black sweatpants w/ white stripe, orange leggings and a dark gray coat armed with a knife