TRAMP ŠALJE ĐULIJANIJA U PENSILVANIJU: Ovo je masovna prevara, demokrate hoće da nam ukradu izbore!

On je na Tviteru naveo da je u Filadelfiji došlo do "masovnih prevara" tvrdeći da demokrate pokušavaju da "ukradu" predsedničke izbore 2020. godine i da republikanci to neće dozvoliti.

En route to Philadelphia with legal team.



Massive cheating.@realDonaldTrump up by 550,000 with 75% counted.



Will not let Philly Democrat hacks steal it!