PROTESTI NAKON IZBORA ŠIROM SAD - Na ulicama pristalice oba kandidata, HAOS u delovima Mičigena (FOTO+VIDEO)

U više američkih gradova nakon predsedničkih izbora došlo je do protesta pristalica i republikanaca i demokrata, koji zahtevaju da se glasanje zaustavi, odnosno pozivaju zvaničnike da "prebroje svaki glas".

U Njujorku su hiljade prodefilovale pored ukrcanih luksuznih prodavnica na Petoj aveniji Menhetna, dok predsednička trka i dalje traje, a glasački listići se broje u ključnim državama, piše Gardijan.

Kako prenosi USA Today, protesti su pretežno mirni ali je povremeno dolazilo do napetosti i uzavrelih emocija.

Snage reda prijavile su "veliku štetu" u Portlandu, a haos je zavladao i u delovima Mičigena, ključne države u izbornoj trci.

Hearing word of a peaceful protest and prayer gathering outside the Maricopa County Elections Office (510 S 3rd Ave). Have fun and stay safe out there! pic.twitter.com/nViNgNB1XS — Arizona Republican Party (@AZGOP) 05. новембар 2020.

Slični protesti održani su u najmanje šest gradova, uključujući Los Anđeles, Sijetl, Hjuston, Pitsburg, Mineapolis i San Dijego.

Demonstranti su se okupili ispred gradske kuće u Dalasu u Teksasu.

U Čikagu su demonstranti zahtevajući potpuno prebrojavanje prodefilovali centrom grada i ulicom koja gleda na Tramp kulu.

Mnoge od ovih događaja organizovale su lokalne grupe povezane sa "Zaštitite rezultate", koalicijom lokalnih organizacija i sindikata.

Demonstracije su usledile kada je Donald Tramp zapretio da će se "tužbama dokopati predsedničkog mesta", kako piše Gardijan, pokrenuvši juče zahteve za zaustavljanje prebrojavanja glasova u tri kolebljive države.

Hey CNN, this is what a peaceful protest looks like. pic.twitter.com/U5fuoddFK1 — Students For Trump (@TrumpStudents) 05. новембар 2020.

Nije jasno da li će se izborni rezultat promeniti.

I u Mičigenu su prodemokratski demonstranti marširali zahtevajući da zvaničnici dovrše prebrojavanje glasova, dok su Trampove pristalice u Detroitu okupljene ispred TCF centra i unutar predvorja, sa policajcima postrojenim da ih spreče da uđu u prostor za brojanje skandirale "Zaustavite prebrojavanje!" i "Zaustavite glasanje!"

Last minute, we organized a protest outside of the Clark County Elections Department tonight in Las Vegas and made our voices heard.



We will not allow this election to be fraudulently stolen.#StopTheSteal @hollandcourtney @MichaelCoudrey pic.twitter.com/QuRne6y7bq — Mike Coudrey (@MichaelCoudrey) 05. новембар 2020.

U Feniksu u Arizoni, pro-Trampovi demonstranti, od kojih su neki bili naoružani, okupili su se ispred glavnog grada države zahtevajući suprotno, budući da je sa brojanjem glasova, DŽo Bajden je smanjio vođstvo u državi. Bajden je u Arizoni imao prednost od oko 79.000 birača, a ostalo je 515.000 nebrojanih glasova.

Prethodno je republikanski izborni štab podneo tužbu u pokušaju da zaustavi prebrojavanje zahtevajući od državnog sekretara Demokratske države Mićigan da dozvoli više posmatrača.

Policija je uhapsila desetine demonstranata u Mineapolisu koji su zahtevali akciju po nizu pitanja, uključujući policiju, klimatske promene i imigraciju, prema izveštajima lokalnih medija.

Demonstracije su navodno planirane pre izbora u utorak.

NYPD attacked a protest marching to protect the vote. NYPD over and over again continues to show their clear bias and love for Trump and acts as his personal goons, not a protector of New Yorkers pic.twitter.com/536fKY8coN — Griffin - Live Protest News (@GriffinMalone6) 05. новембар 2020.

Bilo je hapšenja i u Los Anđelesu i u Portlandu u državi Oregon.

Generalni državni tužilac u Mičigenu, Dana Nesel, demokrata, insistirala je na tome da su obe stranke i javnost dobili pristup prebrojavanju podataka "koristeći čvrst sistem provera i ravnoteže kako bi se osiguralo da se svi listići broje pošteno i tačno".

Produženo prebrojavanje ovogodišnjeg "mora" glasova koji su pristigli poštom podiglo je strah od masovnih građanskih nemira, ali do sada se taj scenario nije ostvario.

U utorak uveče, raštrkani protesti izbili su nakon završetka glasanja, protežući se od Vašingtona do Sijetla, ali nije bilo značajnijeg nasilja.