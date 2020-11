Kamion parkiran ispred vrata Bele kuće, društvene mreže gore: Melanija se seli? (VIDEO)

I dok se lome koplja u ključnim državama - od Arizone, preko Pensilvanije do Džordžije, građani se na društvenim mrežama šale kako Tramp, ili bar Melanija, već pakuju kofere i spremaju se da napuste Belu kuću.

Naime, kamere su ispred ulaza u rezidenciju snimile kamion, koji mnogo podseća na kamion za selidbe, što je na mrežama pokrenulo lavinu komentara.

NOT MELANIA MOVING OUT ALREADY AJFKSJCKSJCAKCK pic.twitter.com/qpYdADKi32

- Uzmite Trampu pasoš pre nego što zapali iz zemlje - stoji u jednoj objavi.

Somebody needs to confiscate @realDonaldTrump’s passport before he flees the country.