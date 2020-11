HAOS U ARIZONI - Demonstranti upali u izborni centar, za njima i policajci (VIDEO)

Kako prenose mediji, u jednom trenutku demonstranti su upali u izborni centar za brojanje glasova, ali su ga kasnije napustili.

Na društvenim mrežama objavljen je i snimak na kojem se vidi kako pripadnici policije u punoj opremi prolaze kroz prostorije izbornog centra.

They came inside at one point: pic.twitter.com/AfdhJppicC

Napetosti u Arizonu su pojačane jer su pojedine izborne projekcije već označile demokratu Džoa Bajdena kao pobednika izbora u toj državi, iako još nisu prebrojani svi glasovi.

This group of people outside just keeps growing. They just finished saying the Pledge of Allegiance. @RepGosar now in the crowd. #ABC15 pic.twitter.com/bkcVLytGR3