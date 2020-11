ASTROLOZI VIDE TRAMPA KAO POBEDNIKA: Biznismen iz Indije otkrio da ZVEZDE kažu da će biti napeto do poslednjeg momenta!

Zna se da u neizvesnosti rezultata potrese osete i svetske berze pa je tako jedan od vodećih biznismena iz Indije rešio da konsultuje astrologa.

On je astrološku prognozu koja kaže da će biti tesno ali da će Donald Tramp ppbediti Džoa Bajdena podelio na društvenim mrežama i tako pokrenuo lavinu komentara.

This astrologer’s forecast was doing the messaging circuit last week. (Have concealed the name & address for the sake of privacy) If President Trump retains office, this astrologer will be rather popular, to put it mildly. 😊 pic.twitter.com/m2H4jFRBQ3