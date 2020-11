"OVO SU NAJČUDNIJI IZBORI U SAD"! Krstić za Pink: Mnogima odgovara da Tramp ode u prošlost (VIDEO)

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić rekao je da nikada nije bilo ovoliko reči o izbornoj krađi na izborima u Americi, glasanju mrtvih, o džakovima.

- Ovo su zaista najčudniji izbori i ostaće zapamćeni po nekoj senci kako god da se oni završe. Tramp je već rekao da su neregularni - podsetio je Krstić.

- Tramp je čovek koji je mimo sistema, kao što ga demokratska elita nije nikada prihvatila, nije ga prihvatila ni ova konzervativna republikanska i u tom smislu mnogima od njih odgovara da on ode u prošlost - dodao je on.

Direktorka Centra za evro-atlantske studije Jelena Milić rekla je da su napeti izbori u Americi.

- Mi još uvek ne možemo da shvatimo složenost američkih izbora. Sada faktor može da bude to da oni ljudi koji su delegati, koji će u ponedeljak i utorak otići u parlamente svojih država i kazati za koga je ta država glasala, mogu da promene svoj stav i da glasaju za nekog drugog. Delegati ne moraju da glasaju za onog za koga je većinski ta država glasala - to je jedna od specifičnosti celog ovog procesa - objasnila je Milić.

Kako je objasnila, druga neobičnost je ta što se ne radi o jednom sudu koji odlučuje.

- Nije sad stvar šta će vrhovni sud da kaže, nego zemlje savezne države i njihovi parlamenti i sudovi - rekla je Milić.

Objašnjava da je jedan od problema i zapleta koji je napravljen samom Trampu to što Vrhovni sud nije rekao da je protivzakonito da sudovi saveznih država uređuju izborne zakone, jer je to do sada uvek bilo u nadležnosti parlamemenata tih država.

- Takozvani sudski aktivizam je na sceni i negde on radi u korist Trampa, a negde ne i to dodatno komplikuje praćenje i predviđanje - naglasila je Milić.