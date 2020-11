Zašto je bitna Džordžija? Tramp ju je osvojio 2016. godine, sada tamo gubi, a ključna je za pobedu

Zašto je važna Džordžija? U pitanju je jedna od ključnih država koja može da reši izbore za predsednika SAD.

Tramp ne može da priušti da izgubi 16 elektorskih glasova koje donosi pobeda u Džordžiji, ukoliko želi da osvoji drugi mandat za predsednika.

Aktuelni predsednik ne može da pronađe put do 270 elektorskih glasova bez Džordžije i Pensilvanije, zbog čega njegove šanse za reizbor zavise od razvoja događaja u ove dve države.

Prema poslednjim podacima, Bajden ima 917 glasova više u odnosu na Trampa u Džordžiji.

Kako su objavili američki mediji, Bajden trenutno ima 2.449.371, odnosno 49.39 posto, a Tramp 2.448.454, odnosno 49.37 posto, na osnovu 99 prebrojanih glasova.

To znači da Bajden trenutno vodi za 917 glasova, a ostalo je da se prebroji svega nekoliko hiljada glasova u Džordžiji.

As of the 4:16 AM Update--here's the margin of #Georgia Votes. Right now, Biden is up 917 votes. #Gapol #Election2020 #ElectionResults2020 #11Alive More on@11AliveNews with @ChristieOnTV pic.twitter.com/IvzUjIYgEC