OGLASIO SE TRAMP: "Velika prednost nekim čudom nestala, MOŽDA SE VRATI" Aktuelni predsednik sve nade polaže u PRAVNE PROCEDURE

Aktuelni američki predsednik Donald Tramp istakao je na Tviteru da je njegova velika prednost koji je imao tokom izborne noći u pojedinim saveznim državama "nekim čudom nestala" i izrazio nadu da će ponovo preuzeti vođstvo u ovim u kojima se još prebrojavaju glasovi.

"Imao sam tako veliku prednost u svim ovim državama do kasno u izbornu noć, samo da bih video da te prednosti nekim čudom nestaju kako dani prolaze. Možda će se te prednosti vratiti kako budu napredovale naše pravne procedure", naveo je Tramp na Tviteru.

Pola sata ranije, Tramp je na Tviteru poručio demokratskom kandidatu Džou Bajdenu da nema pravo da tvrdi da je pobedio na izborima.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!