BAJDEN TVRDI DA IMA "ČISTU VEĆINU" Evo sa koliko elektorskih glasova demokratski kandidat najavljuje pobedu (VIDEO)

"Još uvek nemamo konačnu najavu pobede, ali brojevi nam govore jasnu i ubedljivu priču. Pobedićemo u ovoj trci", rekao je Bajden, kojeg je na sceni pratila kandidatkinja američkog potpredsednika Kamala Haris.

Kako se prebrojavanje glasačkih listića nastavlja, a pobednik u predsedničkoj trci još nije objavljen, Bajden je primetio da je u prednosti u Pensilvaniji, Džordžiji, Arizoni i Nevadi i da je na putu da osvoji više od 300 elektorskih glasova.

Za pobedu je potrebno 270 elektorskih glasova, a Bajden je korak bliže toj cifri - trenutno predvodi predsednika Donalda Trampa sa 253 elektorska glasa protiv Trampovih 213.

A prema najnovijim podacima sa anketa, u Pensilvaniji, koja nosi 20 elektorskih glasova, Bajden trenutno predvodi Trampa sa 28.833 glasa, u Džordžiji (16 elektorskih glasova) 4.395, u Nevadi (6 elektorskih glasova) 22.657 i u Arizoni (11 izbornih glasova) sa 29.861 glasova.

Joe Biden: "We have serious problems to deal with. COVID, the economy, racial justice and climate change. We don't have any more time to waste on partisan warfare." https://t.co/muaB5VhVsz pic.twitter.com/VlqUMHliAF