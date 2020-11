PINK.RS UŽIVO U VAŠINGTONU! EUFORIJA NA ULICAMA! Slavlje u Bajdenovom timu - POSTAO JE 46. PREDSEDNIK SAD! (FOTO+VIDEO)

Kako javlja agencija AP, Džo Bajden je dobio i Nevadu. To znači da Bajden ukupno ima 290 elektorskih glasova, 20 više nego što je potrebno za pobedu. Kako reporter Pink.rs javlja eforija na ulicama Vašingtona je velika. Ljudi u velikom broju izlaze na ulice da proslave vest da su SAD dobile novog predsednika.

Slavi se i u Njuorku!

New York celebrating as Biden takes the win in extra time! pic.twitter.com/ga8OJ9cU1w