Harisova (56) se smatra i očitim kandidatom za nominaciju Demokratske stranke 2024. godine, ako Bajden (78) bude odustao od drugog mandata.Rođena je 20. oktobra 1964. godine u Oklendu u Kaliforniji, a još kao dete učestvovala je u demonstracijama za ljudska prava i pevala u horu baptističke crkve.Njena majka Šajamala emigrirala je iz Indije kako bi studirala na Berkliju, gde je srela Kamalinog oca Donalda, poreklom sa Jamajke.

Njeni roditelji bili su istraživač i profesor ekonomije, ali su i Kamala i njena sestra Maja odgajane na hinduističkoj tradiciji i svake godine su sa roditeljima posećivale Indiju.Kada je imala sedam godina roditelji su joj se razveli, a pet godina kasnije preselila se sa majkom i sestrom u Kvebek u Kanadi gde je naučila da govori francuski jezik.

Zanimljivo je da je tokom srednje škole sa prijateljicom osnovala plesnu grupu.Kada je došlo vreme za studije, vratila se u SAD gde je upisala Univerzitet Hauard u Vašingtonu, gde je vrlo brzo ušla u Veće studenata i debatni tim.

Kamala Harris as a young member of Alpha Kappa Alpha at Howard University in the 1980s.