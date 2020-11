KORACI DO INAUGURACIJE - Ovu proceduru treba da prođe Bajden da bi i zvanično postao PREDSEDNIK SAD

Demokratski kandidat Džo Bajden je izabrani predsednik SAD, ali do inauguracije 20. januara treba da prođe nekoliko koraka.

CNN je objasnio proceduru koja mora da se prođe do 20. januara.Prva stvar je da do 23. novembra svi glasovi moraju biti izbrojani u svim državama, a već se zna da u nekim državama neće svi uskoro biti izbrojani.

Do 11. decembra države moraju da potvrde elektorske glasove, iako se sistem razlikuje od države do države. Potvrda glasova zvanično moze da počne od 10. novembra.

Osmi dan decembra se zove "sigurna luka", i tada moraju države da imaju izbrojane glasove, rešene eventualne sporove i određenog pobednika elektorskih glasova.

Po zakonu, dan kada elektori glasaju mora biti ponedeljak, ali tek nakon što prođu dve srede u mesecu - ovog puta taj datum pada 14. decembra.Elektori će se tog dana pojaviti na poslu, glasati i poslati rezultate u Vašington.

Glasovi moraju do 23. decembra da stignu u Vašington, na Kapitol hil, najkasnije devet dana otkako su poslati.

Trećeg dana januara 2021. novi Kongres polaže zakletvu - novi članovi Predstavničkog doma i Senata će se svečano zakleti u podne, a to će biti početak 117. Kongresa.

Članovi Predstavničkog doma i Senata će se sastati, a predsednik Senata (aktuelni potpredsednik SAD Majk Pens) presedavaće sednici, kada će biti pročitani elektorski glasovi po alfabetskom redu.

Predstavnički dom mora da do podneva 20. januara izabere predsednika, a ukoliko to ne učini, sledeća osoba koja bi mogla to da uradi je potpredsednik ili osoba koja dalje sledi hijerarhijski.

Za 20. januar je zakazan inauguracioni dan, kada će predsednik dati zakletvu u podne.

Ako izabrani predsednik umre između dana izbora i inauguracije, potpredsednik ga menja i preuzima funkciju šefa države.