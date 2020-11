TRAMP SE NE MIRI SA PORAZOM: Faza računanja glasova tek počinje! Očevici na izborima, pod zakletvom, tvrde da je bilo IZBORNE KRAĐE

"Treba da pogledamo u glasove. Tek smo u fazi računanja. Moramo da damo akcenat na sve te pritužbe sa glasačkih mesta. Vidimo, slušamo brojne izjave ljudi pod zakletvom, očevidaca, da je bilo izborne krađe. A znamo da imamo dugu istoriju izbornih problema u Americi", naveo je Tramp.

On se osvrnuo i na Pensilvaniju.

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a...