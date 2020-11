Predsednik Ukrajine oboleo od korone: Zelenski će da vodi državu onlajn

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski saopštio je da je oboleo od korona virusa.

On se na Tviteru oglasio porukom u kojoj je otkrio da je dobio pozitivan nalaz na kovid-19.

- Nema srećnih ljudi kojima korona virus ne predstavlja pretnju. Uprkos svim merama karantina, dobio sam pozitivan test. Osećam se dobro i uzimam puno vitamina. Obećavam da ću se izolovati, ali ću nastaviti da radim. Prevazići ću COVID19 kao i većina ljudi. Sve će biti u redu! - napisao je Zelenski.

