Tramp smenio ministra odbrane Marka Espera

Tramp je na Tviteru saopštio da će Miler biti vršilac dužnosti ministra odbrane i da će ta odluka odmah stupiti na snavgu.

-Kris će uraditi sjajan posao - naveo je Tramp i zahvalio Esperu na dosadašnjem radu.

Trump tweets that Sec. of Defense Mark Esper has been 'terminated' https://t.co/rVOGOftSRp pic.twitter.com/qsVAZZ1mHA