MASAKR NA FUDBALSKOM TERENU! Teroristi ODSEKLI GLAVE 50 LJUDI, pa raskomadali tela

Napad je izvršila ekstremistička grupa povezana sa Islamskom državom u selu Muatide u Kabo Delgado provinciji, u kojoj okršaji traju nekoliko dana.

Državna agencija Mozambika je javila da su napadači otvorili vatru na stanovnike nekoliko sela, a onda su preživele pronašli u obližnjim šumama i doveli ih na fudbalski teren, gde su im odsekli glave, a tela raskomadali u delove, dok su žene oteli.

