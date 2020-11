Tramp se upravo oglasio, SAMO TRI REČI... ŠOKANTAN PREOKRET na pomolu?!

Nekoliko minuta pre najave pobede Tramp je napisao:

„Postižemo veliki napredak. Rezultati će početi da stižu sledeće nedelje. Učinimo Ameriku ponovo velikom“.

Konačni rezultati predsedničkih izbora u Americi ni nedelju dana nakon izlaska građana na birališta nisu poznati, iako su pojedini mediji na osnovu izbornih projekcija demokratskog kandidata Džoa Bajdena proglasili pobednikom.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!