"KRILI SU VAKCINU!" Tramp osuo paljbu preko Tvitera: NISU ŽELELI DA POBEDIM pa su čekali sa objavom pet dana

"Agencija za lekove je trebalo to ranije da objavi ne iz političkih razloga, već kako bi životi mogli da budu spaseni", napisao je Tramp na Tviteru.

U seriji tvitova Tramp je istakao da ta agencija i Demokratska stranka "nisu želele da on pobedi zahvaljujući otkriću vakcine, već su čekali pet dana da to objave".

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along!