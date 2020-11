ŠANSA ZA TRAMPA: Najavljeno novo ručno prebrojavanje glasova u Džordžiji

„To će pomoći da se izgradi poverenje i biće u isto vreme revizija, ponovno prebrojavanje i popravljanje eventualnih grešaka. Biće to težak posao“, rekao je Refensperger, prenose američki mediji.

Kako je najavio, ručno će biti prebrojani glasovi iz svih 159 okruga Džordžije.

Do sada je 97 okruga poslalo finalne rezultate, rekao je Refensperger i dodao da je trenutna razlika između dva kandidata oko 14.000 glasova. On je naglasio da njegova kancelarija ispituje prijave za sve moguće neregularnosti i dodao da će „biti prebrojan svaki zakoniti glas“.

NEW: Georgia Sec. of State Raffensperger says the state will conduct a “full, by hand recount in each county”; Biden currently leads by 14,111 votes.



“We have all worked hard to bring fair and accurate counts to assure that the will of the voters is reflected in the final count” pic.twitter.com/SpijySCiuE