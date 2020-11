Bajden odabrao Klejna za ŠEFA OSOBLJA BELE KUĆE: Ron je neprocenjiv saradnik tokom mnoštva godina koliko smo zajedno radili

"Ron je neprocenjiv saradnik tokom mnoštva godina koliko smo zajedno radili - uključujući i spasavanje američke ekonomije od jednog od najvećih padova u našoj istoriji tokom 2009. Kasnije smo, 2014, prevazišli tešku vanrednu situaciju u javnom zdravstvu", naveo je Bajden u saopštenju.

Ukazao je da Klejn ima bogato iskustvo i sposobnost za rad sa ljudima, kako je precizirao, širokog političkog spektra.

"To je upravo ono što je potrebno šefu osoblja Bele kuće dok se suočavamo sa krizom i pokušavamo da objedinimo našu zemlju", navedeno je u saopštenju tima za tranziciju.

Ronald Klejn je, reagujući na objavu tranzicijskog tima Bajden-Haris, poručio da mu je ukazana najveća čast, prenosi Glas Amerike.

"Dirnut sam poverenjem koje mi je ukazano. Radujem se što ću izabranom predsedniku i potpredsedniku pomoći da okupe raznovrsan i talentovan tim Bele kuće koji će se boriti za primenu njihove ambiciozne agende za promene i težiti da se prevaziđu podele u našoj zemlji", poručio je Klejn.

On će obavljati funkciju Bajdenovog višeg savetnika i trebalo bi da pomogne u formiranju vodećeg tima buduće američke administracije. Bio je angažovan kao viši savetnik Badejn-Haris kampanje.

U okviru američke administracije, od 2009. do 2011. radio je kao šef osoblja bivšeg američkog potpredsednika u vreme predsednika Baraka Obame, kada je Bajden bio američki potpredsednik.

Takođe, u administraciji bivšeg predsednika Baraka Obame predvodio je tim za borbu protiv ebole u periodu od 2014. do 2015.

Pre ove objave izabrani predsednik Bajden se tokom dana sastao sa savetnicima za tranziciju u okviru planova za preuzimanje kontrole nad američkom vladom - kada bude zvanično imenovan na dužnost 20. januara 2021.

Lista Bajdenovih savetnika za tranziciju je puna je stručnjaka upoznatih sa problemima sa kojima će se izabrani predsednik suočiti pošto bude preuzeo funkciju, navodi Glas Amerike.

