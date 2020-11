FOKS NJUZ OBJAVIO LISTU KOJA DOKAZUJE PREVARU?! U emisiji izneli imena MRTVIH koji su glasali za Bajdena (VIDEO)

Karlson je naveo da su da su oni "najverovatnije glasali za Bajdena", dodajući da to pokazuje da "ne možete zaista da znate ko je sve glasao".

​- Demokrate su potpuno promenile način na koji smo glasali na ovim izborima. Naš sistem nikada nije bio lošije organizovan i podložan manipulacijama - ocenio je Karlson, ukazujući u tom kontekstu na glasove koji su pristigli poštom.

Tucker Carlson had a scrolling list of dead people who voted in the election tonight. pic.twitter.com/2FtXkDbtRJ