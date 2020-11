DRAMA U MONTREALU! Talačka kriza u softverskoj kompaniji (FOTO+VIDEO)

Policija tog grada se nešto ranije oglasila na Tviteru navodeći da je "u toku operacija na ulicama Montreala".

"Molimo ljude da izbegavaju ovaj deo grada. Policija trenutno proverava informacije i uskoro očekujte više detalja", piše u kratkom saopštenju.

#Montreal #quebec #mtl #spvm

Additional ambulances arriving on scene and tactical police appear to be positioning themselves to make entry.



📷: LCN / TVA pic.twitter.com/JJorfQ7u7F