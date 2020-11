OKONČANA DRAMA U MONTREALU: Evo šta se zapravo dešavalo u zgradi čuvene kompanije "Ubisoft" (FOTO+VIDEO)

Snažne policijske snage opkolile su kompleks u Montrealu gde se nalaze kancelarije softverske kompanije Ubisoft zbog navodne talačke krize, javljaju svetski mediji.

Međutim, ispostavilo se da je reč o prevari, te da je jedna osoba unutar zgrade lažno kontaktirala policiju, javlja "Journal de Montreal".

