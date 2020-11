TRAGEDIJA U RUMUNIJI: Zapalila se kovid bolnica, najmanje osmoro mrtvih! STRAVIČNE SCENE (FOTO+VIDEO)

Iz službe za vanredne situacije severne rumunske regije Neamt saopšteno je da je požar zahvatio dve sobe bolnice u kojoj se leči 19 pacijenata obolelih od kovida 19, preneo je AP.

Iz rumunske službe dodaju da se veruje da među poginulima ima pacijenata obolelih od kovida 19.

Dodaje se i da je jedna osoba zadobila povrede opasne po život.

#BREAKING 8 people was kiled in #PiatraNeamt #Romania after a fire at Intensive care unit from Neamt Hospital. One doctor severe injury. All was intubate @AJEnglish @AJENews @LeahHardingAJE @KamahlAJE @LaurenTaylorAJE @MaryamNemazee @janedutton @juliemarionmac pic.twitter.com/YrVTZyi2yc