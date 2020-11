Krvnični je tukao Viktoriju: Prijatelji ubijene Ukrajinke otkrili MRAČNE DETALJE iz života SRBINA osumničenog da je umešan u NJENO UBISTVO!

K. B. (60) poreklom iz Srbije uhapšen je u Italiji zbog sumnje da je umešan u ubistvo Ukrajinke Viktorije V. (42), čije je telo nađeno zakopano u Breši, a koja je nestala 5. novembra.

Sumnja se da je K. B. nakon svirepog ubistva zakopao telo nesrećne žene nedaleko od kuće gde je živeo, a uhvaćen je dok je pokušavao da se otarasi krvave odeće i tepiha. Kako prenose ukrajinski mediji, policiji je bilo potrebno više od dva sata da otkopa telo nesrećne žene. Prvi rezultati istrage pokazuju da je bila mrtva već nekoliko dana.

Prijatelji ubijene kažu da je Viktorija upoznala K. B. pre tri godine, kada su otpočeli ljubavnu vezu, a uskoro i zajednički život. Prema njihovim rečima, K. B. nije voleo Viktorijine prijatelje i stalno je pravio probleme.

Oni kažu da on u Italiji živi već duže vreme i da je imao radnu dozvolu.

- On je namćor, veoma neprijatna osoba. On je nizak i ružan, ali iz nekog razloga žene su se bukvalno tukle oko njega. Pre Viktorije bio je u vezi sa još dve Ukrajinke. Ima i porodicu. Ne znam gde mu je ta bivša žena, ali znam da mu deca žive u Italiji - rekao je Viktorijin prijatelj koji je želeo da ostane anoniman.

Prijatelj ističe da je Viktorija pre nekoliko godina došla u Italiju u potrazi za poslom. Ostavila je u domovini starijeg sina i ćerkicu koja i dalje ide u osnovnu školu. O njima brinu njeni roditelji.

- Otkako je njega upoznala mnogo se promenila. Izgubila je na kilaži, a stalno se zezala kako je hrana u Italiji loša i da je zato smršala - priseća se prijatelj.

On kaže i da je Viktorija pre par godina došla u Ukrajinu sa K. B. Sve je delovalo da su u idiličnoj vezi, ali nije bilo baš tako.

- K. B. je nju tukao, više puta krvnički. Međutim, ona mu je to uvek praštala - tvrdi prijatelj.

Veruje da je razlog za nasilje bila ljubomora.

- Ona je prelepa, a on... Međutim, ona se nikom nije žalila. Sve je držala u sebi, do pre par nedelja kada više nije mogla da ga trpi i ostavila ga je. Iznajmila je stan, želela je da živi mirno i da joj deca dođu. Za to vreme su se izgleda sreli par puta i pričali. Navodno izgladili odnose, a onda je otišla još jednom da se vidi sa njim i to kod njega kući i više se nikad nije vratila - kaže prijatelj.

Dok je za Viktorijom trajala opsežna potraga, mnogi njeni prijatelji nisu ni znali da je nestala. Ona bi 11. novembra proslavila rođendan. Njen Fejsbuk profil bio je pun čestitki sa najlepšim željama, ali Viktorija na njih nije odgovarala, jer je, kako se veruje, nekoliko dana pre toga krvnički ubijena.