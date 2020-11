TRAMPOVA OBJAVA ZAPALILA TVITER: Da li je ovo PRIZNANJE BAJDENOVE POBEDE? (FOTO)

“Pobedio je jer su izbori bili namešteni“, naveo je Tramp na Tviteru.

On je, u odvojenom tvitu, naveo da su svi mehanički “zastoji” koji su se dogodili tokom izborne noći nastali zbog toga što su “oni uhvaćeni kako kradu glasove”, ne preciziravši na koga misli.

Tramp je ponovo izneo tvrdnje da posmatračima nije dozvoljeno da prisustvuju prebrojavanju glasova, kao i da je glasove u vidu tabele prikazala “radikalno levičarska privatna kompanija” Dominion.

Prema njegovim rečima, ta kompanija ima lošu reputaciju i lošu opremu, koja, kako je naveo, nije kvalifikovana ni za Teksas, gde tvrdi da je ubedljivo pobedio.

Tramp je za svoj neuspeh optužio “lažne i tihe medije” i druge.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg