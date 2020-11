IMAM DOKAZE, TRAMP JE POKRADEN! Bivša savezna tužiteljka iznela šokantne tvrdnje: SVE JE ORGANIZOVANO! (VIDEO)

Američki mejnstrim mediji krunisali su demokratskog predsedničkog kandidata Džoa Bajdena titulom novoizabranog, iako bi rezultati izbora trebalo formalno da budu potvrđeni tek sledećeg meseca.

Aktuelni predsednik Donald Tramp do sada je kritikovao izveštavanje o rezultatima, navodeći da su demokrate na prevaru dobile ključne države u izbornoj trci.

U razgovoru za Foks njuz, Pauelova, koja je bivša savezna tužiteljka i advokat bivšeg Trampovog savetnika za nacionalnu bezbednost Majkla Flina, rekla je da smatra da je glasanje u novembru vrhunac četvorogodišnjih napora Trampovih protivnika da ga uklone sa funkcije.

💥💥💥



Sidney Powell:



It is one huge, huge criminal conspiracy that should be investigated by Military Intelligence for its National Security implications pic.twitter.com/CQgCr1jYSr