STRAVIČNA NESREĆA - Automobil vozio pogrešnom trakom, pa izazvao UDES u kojem je POGINULO PET OSOBA

Svih pet ljudi u dva automobila bilo je zarobljeno u olupini na putu 385 u okrugu Lorens i morali su da budu izvađeni iz zgužvanog metala. Četiri osobe su umrle na mestu događaja, a peta osoba preminula je u bolnici, saopštile su lokalne vlasti.

Four people died at the scene of the wreck, and another person succumbed to injuries at an area hospital, according to S.C. Highway Patrol. https://t.co/LZAFosfWpo