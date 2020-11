Džonson se oglasio iz karantina: Osećam se SJAJNO, vladu vodim preko interneta, vakcina stiže možda i PRE BOŽIĆA

Na snimku objavljenom na njegovom nalogu na Tviteru, Džonson, koji je bio u kontaktu sa poslanikom koji je kasnije testiran pozitivno na Kovid-19, rekao je da je pod nadzorom sistema za testiranje i praćenje kontakata Nacionalne zdravstvene službe (NHS), prenosi Skaj njuz.

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.



I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz