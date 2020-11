SMS IZAZVAO SMRTONOSNU LANČANU REAKCIJU: Napadač iz Beča je dobio poruku koju je POGREŠNO RAZUMEO pa napravio pokolj

Kako navodi austrijski portal krone.at, dvadesetogodišnji Albanac poreklom iz Severne Makedonije, koji je živeo u Beču, primio je kratku poruku, koja je izazvala lančanu reakciju. Poruku mu je poslao mobilni operater, nakon što se napadač 31. oktobra putem opcije "hitan poziv" na mobilnom telefonu javio policiji zbog provale u podrum zgrade u kojoj je stanovao.

Tri sata posle poruke ubijao po Beču

Dva dana nakon što je pozvao policiju, Kujtim Fejzulaj je u 16.36 sati dobio obaveštenje: "Vaš broj telefona je lociran 31. 10. u 14.46 i svi podaci prosleđeni su glavnoj policijskoj upravi pokrajine Beča". Poruka se očigledno odnosila na njegov poziv 31. oktobra, ali se on verovatno uspaničio pošto ju je povezao s prethodnom kupovinom oružja, piše "Kronen cajtung".

Iako poruka nije bila razlog napada, već činjenica da je pristalica Islamske države, možda je bila okidač, ocenjuje list. Naime, samo tri sata i 14 minuta kasnije napadač je jurio bečkim ulicama naoružan kalašnjikovom i pištoljem i nasumice ubijao ljude. Nakon što je ubio četiri osobe i povredio 22, policija ga je ubila.

U početku se pretpostavljalo da je svesno odabrao datum napada: poslednje veče pre nego što je u Austriji uvedeno delimično zaključavanje i pre nego što su zatvoreni restorani i barovi.

Istraga "Kronen cajtunga" navodi na zaključak da je Kutjim Fejzulaj pripremao napad, ali da datum još nije bio određen.

Priče sa lica mesta

U međuvremenu je jedan od ljudi koji je povređen u napadu, opisao medijima svoje iskustvo.

Nothing is what it seems The dead terrorist puts something in his pocket. Pretty rare for a dead man.#wienATTACK pic.twitter.com/4tsD3HqZCx