ALARMANTNO U AUSTRIJI ZBOG KORONE: SPC ponovo zatvara vrata za vernike, na intenzivnoj nezi ostala samo dva mesta

Prema pisanju medija, u utorak je od ukupno 150 kreveta na intenzivnoj nezi 148 bilo popunjeno.

I u drugim pokrajinama stanje je zabrinjavajuće i to ne samo zbog brzog punjenja intenzivnih jedinica, već i zbog toga što se korona virusom zaražava sve više medicinskog osoblja.

U bolnicama pod upravom grada Beča trenutno je 197 zaposlenih zaraženo korona virusom, što je i mali broj, imajući u vidu da glavni grad Austrije raspolaže sa oko 30.000 ljudi zaposlenih u zdravstvu.

SPC u Austriji: Bogosluženja ponovo bez vernika

Srpska pravoslavna crkva u Austriji ponovo je, usled novih mera protiv korona virusa, prinuđena da bogosluženja održava bez prisustva vernika. Episkop austrijsko-švajcarski Andrej, povodom drugog zaključavanja u Austriji, koje važi do 7. decembra, saopštio je da je doneta odluka da se u tom periodu bogosluženja obavljaju iza zatvorenih vrata i biće prenošena putem Jutjub kanala i Fejsbuk profila. "Crkveni život treba u okviru ovih uputstava i nadalje da se odvija jer hramovi će da ostanu otvoreni za narod preko dana, kao i do sada. Savetujemo vernicima da zajedničke molitve i okupljanja nadoknade ličnom molitvom, što ne predstavlja nekakvo novotarstvo, nego je apsolutno saglasno i sa predanjem crkve, kao i manastirske prakse", ukazuje se u saopštenju episkopa. Do kraja meseca Eparhija otkazuje sve manifestacije, veronauku, predavanja, izložbe, kao i sve što ima veze sa bilo kojim vidom okupljanja. Arhijerejski namesnici, dodaje episkop, dužni su da upoznaju uprave i starešine hramova sa odlukom koje se svi moraju pridržavati.