KAKVA GODINA TAKVA I JELKA: Čuvena božićna atrakcija ispred Rokfeler centra u Njujorku glavna tema na mrežama! (VIDEO)

Iako još uvek nije okićena, mnogi korisnici društvenih mreža prokomentarisali su njen "oskudan" izgled, dok su neki istakli da je jelka prigodna za obeležavanje 2020. godine, piše BBC.

Smrča visoka 23 metara postavljena je u subotu ispred "Rokfeler centra" u Njujorku. Jelka bi trebalo da bude okićena u narednim nedeljama, a svetla će biti uključena na ceremoniji početkom sledećeg meseca.

Iz kompanije u čijem se vlasništvu nalazi "Rokfeler centar" tvrde da su posebno ponosni na to što se tradicija postavljanja i kićenja jelke i ove godine nastavlja, uprkos pandemiji koja je dovela do otkazivanja mnogih tradicionalnih novogodišnjih proslava u Njujorku.

Uprkos tome što još uvek nisu postavljeni ukrasi, mnogi korisnici društvenih mreža rugali su se njenom izgledu, navodeći da su grane isuviše retke, dok su neki ocenili da je kao takva prigodna za obeležavanje 2020. godine.

New York's famous Rockefeller Christmas tree was unveiled today – and the online reaction has been mixed.



What do you think? pic.twitter.com/4FTzYJhUW9