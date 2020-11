SPREMITE SE ZA SLEDEĆU GODINU! OČEKUJE NAS NEŠTO GORE OD PANDEMIJE KORONE! Pogodiće milione ljudi! (FOTO)

Sledeća godina mogla bi da bude gora od 2020. u humanitarnom smislu, rekao je Dejvid Bizli, predsednik Svetskog programa za hranu UN povodom dobijanja Nobelove nagrade za mir. On je upozorio da nam preti pandemija gladi biblijskih razmera.

Bizli je rekao kako Nobelova nagrada za mir njegovoj organizaciji upozorava svetske lidere da se stvari pogoršavaju, preneo je AP.One podsetio na svoje obraćanje Savetu bezbednosti UN iz aprila, u jeku prvog talasa pandemije virusa korona. Tada je upozorio da smo na ivici „pandemije gladi“ koja može biti „biblijskih razmera ako se nešto ne uradi.

„Uspeli smo da je zaustavimo u 2020. jer su svetski lideri odgovorili novcem, stimulativnim paketima i oprostom dugova“ podvukao je Bizli.

On je naveo da novi talas pandemije uništava ekonomije, posebno u zemljama za srednjim ili nižim stepenom razvoja i da je procena Svetskog programa za hranu kako bi do kraja godine 270 miliona ljudi moglo da završi na ivici gladi. Zbog toga je zabrinut da bi sledeće godina mogla da bude još gora.On upozorava da Svetski program za hranu teško može da u 2021. dođe do novca koji je imao na raspolaganju u 2020. godini, zbog čega se trenutno sastaje sa svetskim liderima kako bi ih upozorio na „tragediju sa kojom se suočavamo, krizom koja bi mogla da bude izražena u narednih 12 do 18 meseci“.

Tu krizu je uporedio sa „Titanikom“, ukazujući da „sada treba da se usredsredimo na sante leda, a te sante leda su glad, siromaštvo, destabilizacija i migracija“.

„Svetskom programu za hranu potrebno je 15 milijardi dolara sledeće godine kako bi se borio protiv gladi i implementirao globalne programe, uključujući i one u vezi sa pothranjenom decom. Ako bismo mogli da dobijemo toliko, uz naš redovan budžet, uspeli bismo da minimiziramo migracije i sprečimo glad“, rekao je on.