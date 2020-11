TRAMP NASTAVLJA DA OSPORAVA IZBORNE REZULTATE - Njegova kampanja traži nova prebrojavanja glasova u nekim državama

Iako se ne pojavljuje u javnosti, Tramp nastavlja da nezadovoljstvo izražava na Tviteru iznoseći neutemeljene tvrdnje o izbornoj prevari, preneo je sinoć Rojters.

Zvaničnici u Viskonsinu kao i u Džordžiji, rekli su da novo prebrojavanje glasova u tim državama neće poništiti rezultat izbora po kojima je Džo Bajden pobedio.

Look at this in Wisconsin! A day AFTER the election, Biden receives a dump of 143,379 votes at 3:42AM, when they learned he was losing badly. This is unbelievable! pic.twitter.com/nhiLMmyHBn