STRAVIČNA TRAGEDIJA! DEČAK(10) PAO U ŠKOLI tokom igre, pet dana kasnije je UMRO!

Nesreća se dogodila u četvrtak prošle nedelje u Osnovnoj školi Lig u Vašvud Hitu.

Dečak je pao i udario glavom o beton. Zaposleni u školi su odmah pozvali hitnu pomoć koja je pregledala dečaka, nakon čega je poslat na kućno lečenje. Prema rečima portparola hitne pomoći u Zapadnom Midlendsu, lekari su dali jasna uputstva roditeljima kako da prate njegovo stanje i naglasili da odmah pozovu lekare ukoliko dođe do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Dečaku je kod kuće pozlilo zbog čega je prevezen u bolnicu. Preminuo je do zadobijenih povreda samo pet dana kasnije, piše "Dejli mejl".

Portparol policije u Zapadnom Midlendsu potvrdio da je dečak zadobio tešku povredu glave nakon pada u školi zbog čega je policija počela istragu.

- Nastavljamo da sarađujemo sa školom kako bismo ustvrdili pod kojim oklonostima je došlo do tragične smrti - rekao je portparol.

A boy of ten has died in a school playground tragedy after falling and hitting his head. West Midlands Police are investigating after Yasir Hussain was fatally injured at Leigh Primary School in Washwood Heath in Birmingham. https://t.co/1k547yp8PC