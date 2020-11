HOROR U RUSIJI - Na žurci im nestalo alkohola, pa pili sredstvo za dezinfekciju ruku: Sedam osoba UMRLO, dvoje u komi

Prve žrtve bile su 41-godišnjakinja i dvojica muškaraca starih 27 i 59 godina. Šestoro ljudi sa žurke su avionom hitno transportovai u glavni grad regije Jakutsk. Juče su preminula još tri muškarca starosti 28, 32 i 69 godina, a danas je zabeležen još jedan smrtni slučaj, piše "Dejli mejl".

- Registrovano je devet slučajeva trovanja sredstvima za dezinfekciju, uključujući sedam fatalnih - rekao je federalni nadzornik javnog zdravlja.

