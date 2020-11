UŽAS U PODZEMNOJ! Vrebao je pravi trenutak, čekao da voz uđe u stanicu i GURNUO ŽENU NA ŠINE - spasila se na NEVEROVATAN NAČIN (VIDEO)

Žena je, srećom, pala između šina, a ne na njih, i držala je glavu dole dok je voz prolazio iznad nje na stanici Junion skver na Menhetnu u četvrtak oko pola 9 ujutro, kako su ispričali svedoci i policija.

- Ovo je veoma uznemirujuće... Videli smo osumnjičenog (na videu) kako čeka, kalkulišući koliko treba da se voz približi stanici - rekla je zvaničnica njujorške policije Ketlin O’Rajli.

Ona je dodala da je povređena žena, starosti 40 godina, pretrpela samo manje povrede, ogrebotine na glavi i telu.

Beskućnik Aditja Vemulapati (24) uhapšen je zbog pokušaja ubistva, nemarnog ugrožavanja tuđeg života i napada, preneo je “NBC njuz”. Njemu je određen pritvor do 4. decembra, kad će se naći pred sudom.

- Video sam nekog kako pada na šine i pomislio: “Šta se ovo dođavola dešava?” - ispričao je svedok Andre Gunter.

“NBC njuz” navodi da dotična stanica metroa godišnje preveze oko 22 miliona putnika i da je na njoj bilo mnogo policajaca koji su ubrzo uhapsili osumnjičenog za napad.

They're not sending their best.



Deranged man accused of shoving an innocent woman in front of an oncoming subway train is ... Aditya Vemulapati.https://t.co/6WIulkIN91