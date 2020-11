POTOPLJENI AUTOMOBILI PLUTAJU ULICAMA! Poplave na jugu Italije, zatvoreni putevi, bujica nosila i MOSTOVE (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavili su se video snimci potopljenih automobila kako plutaju ulicama.

Grad Krotone u južnoj regiji Kalabriji jedan je od najteže pogođenih i spasilačke ekipe pokušavaju pomoći stanovništvu.

Vatrogasci su odgovorili na oko 200 poziva u pomoć.

U opštini Melisi srušio se most, javila je Ansa, dodajući da nema povređenih.

Istorijska crkva Santa Kjara u Napulju je oštećena u oluji.

#SevereWeather 📹 Inondazioni per il forte maltempo in #Calabria.



Nelle ultime ore in alcune zone della regione sono caduti fino a 300 mm di pioggia 💦, con pesanti danni in certe aree. pic.twitter.com/FgJ5wHTWIS