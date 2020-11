UŽASNA TRAGEDIJA U BOLIVIJI - Klizište uništilo noćni klub, najmanje sedam osoba poginulo (VIDEO)

Na severu Kolumbije, pogođene obilnim kišama, klizište je oko jedan čas posle ponoći odnelo mali noćni klub kod mesta Valdivija u kojem se zabavljalo 20-ak ljudi, navele su vlasti.

Devet ljudi je povređeno, a spasioci tragaju za osobama koje bi mogle da budu zatrpane.

Vlasti su pozvale da ne prilaze mestu nesreće radi sprečavanja širenja koronavirusa.

