PRVI KORAK KA PRIZNANJU PORAZA! "CNN": Trampova administracija spremna da započne proces tranzicije

Američka Agencija za opšte poslove (GSA) obavestila je izabranog predsednika Džoa Bajdena da je Trampova administracija spremna da započne proces tranzicije, odnosno prenosa vlasti, preneo je CNN.

Bajdenov tranzicioni tim je dobio pismo od direktorke GSA Emili Marfi, koju je Tramp postavio na to mesto, da može i formalno da se počne sa tranzicijom.

CNN dodaje da je ovo pismo prvi korak koji je preduzela administracija kako bi priznala poraz Donalda Trampa na izborima 3. novembra, a što se događa više od dve nedelje nakon što je Bajden proglašen pobednikom nakon projekcije američkih medija.

Marfi je rekla da Bela kuća nije vršila pritisak na nju da odlaže formalnu tranziciju i da nije donela odluku iz straha ili favorizovanja jedne strane.

