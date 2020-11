ŠOK U BRUKLINU: Na tajnom venčanju prisustvovalo 7.000 ZVANICA, niko nije nosio masku! Gradonačelnik Njujorka BESAN (FOTO+VIDEO)

Na snimcima se može videti krcata sinagoga Satmar koja može da primi 7.000 ljudi, a događaj se odigrao 8. novembra.

"Trebalo bi sprovesti istragu o navodima prema kojima je održano tajno venčanje na kojem su hiljade gostiju bile bez maski", rekao je guverner Njujorka Endrju Kuomo, a preneo AP.

Thousands secretly fill a Williamsburg synagogue to celebrate a wedding https://t.co/CYhOynKOlm Erstaunliches aus New York City, genauer gesagt aus Brooklyn: In einer chassidischen Synagoge wurde mit 1.000en Anhängern eine Hochzeit gefeiert, ohne Masken, ohne Abstand. TelAviv. 😎

On je dodao da ukoliko se to zaista desilo, reč je o "ogromnom kršenju zakona".

"To što je urađeno je ilegalno. Takođe, radi se o nepoštovanju građana Njujorka", dodao je on.

A Hasidic wedding in Brooklyn slipped under the radar of city officials as it crammed 7,000 maskless people into a synagogue in defiance of Governor Andrew Cuomo's coronavirus restrictions. pic.twitter.com/bTvdZsoJD0