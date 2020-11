OKONČANA TALAČKA KRIZA U SANKT PETERBURGU - Muškarac koji je držao šestoro dece u stanu sam se predao! (VIDEO)

„On je sam otvorio vrata i predao se“, navedeno je.

Prema rečima predstavnika policije, deca su nepovređena.

Prethodno je rečeno da je napadač bio naoružan sekirom i bio u alkoholisanom stanju.

Podsetimo, oko podneva je u policiju Kolpinskog područja stigla informacija od žene da ju je suprug izbacio iz stana, zatim se zaključao i u njemu držao šestoro dece.

Najmlađe dete ima tri godine, a najstarije 15.

Predstavnica Kolpinskog područja grada Nadežda Osipova rekla je da je muškarac (38) lečen u neuropsihijatrijskom dispanzeru.

In Kolpino outside St. Petersburg a man is holding six children hostage. He chased their mother out of the home and is threatening them with an axe and a knife. https://t.co/38cG5Ra4ud