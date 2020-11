NAPAD NA ANGELU MERKEL? Automobil se zakucao u ogradu ispred njene kancelarije (FOTO+VIDEO)

Na Tviteru se pojavio snimak, koji je, navodno, nastao odmah nakon incidenta. Pred kapijom je snimljen karavan koji ima parole ispisane po vratima vozila.

Kako se vidi na fotografijama i snimcima sa lica mesta na kolima je ispisano "Stop globalizacijskoj politici“ i "Proklete ubice dece i starih ljudi".

Nema informacijama o povređenima. Na terenu je desetine hitnih službi.Naoružani policajci i policijski psi pregledali su mesto gde se incident dogodio.

#Berlin #Germany

BREAKING:

EYE-WITNESS reports of car crashing into the gates of the German Chancellery in Berlin; office of Kanzlerin Angela Merkel.



📷: HK (unconfirmed if the scene - original states it is) https://t.co/jvbblFARlY pic.twitter.com/VenJ6LcdIv