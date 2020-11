POGLEDAJTE kako izgleda specijalna kaciga za zaštitu od kovida (FOTO)

Kaciga hazmat (naziv potiče od skraćenice koja na engleskom znači "opasne materije") u potpunosti zatvara glavu i gornji deo trupa i ima vizir koji se proteže sve do njegovih prsa.

Na zadnjoj strani se nalazi sistem ventilatora i filtera na baterije koji pročišćava vazduh koji se usisava i istiskuje „ustajali" vazduh, piše BBC na srpskom jeziku.

Al Kejzi jedan je od dizajnera i preduzetnika širom sveta koji su ove godine požurili da puste kacige hazmat ili PAPR (naziv potiče od skraćenice koja na engleskom znači "respirator za pročišćavanje vazduha"), namenjene ljudima koji traže veću zaštitu od koronavirusa od maske za lice.

Njegova kaciga se zove "BioVZYR", a njena baterija bi trebalo da traje do dvanaest sati. Kanađanin kaže da njegova kompanija - "VZYR Technologies" prodate primerke broji "u desetinama hiljada".

Veteran američke mornarice Kris Elinger, još jedan je tvorac hazmat kacige.

Dr. Anthony Fauci, infectious disease expert, urges Americans to wear goggles or a face shield as added protection. The VYZRTech Personal Air Purifying Shield purifies the air during COVID-19. pic.twitter.com/Es0pWwMcuu