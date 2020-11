SNIMCI ZGROZILI SVET: Azeri DIVLJAČKI UNIŠTAVAJU PRAVOSLAVNA GROBLJA! Lome spomenike, uništavaju grobove i sve ponosno snimaju i objavljuju (VIDEO)

Nakon što su preuzeli kontrolu nad Karvačarom, azerbejdžanski vojnici počeli su da uništavaju nadgrobne spomenike na jermenskom groblju, sve vreme to snimali i objavili na društvenim mrežama.

More footage of Azerbaijani Military destroying Armenian graves soon as they took over the Armenian territories.



This is why Armenians took the tombstones and bodies of their loved ones with them. pic.twitter.com/vIgfQcNmiw