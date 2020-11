VIKALA JE KOLJITE SVE JEVREJE: Žena napala nožem rabina u Beču, pa pobegla

Antisemitski napad dogodio se sinoć na jednoj tramvajskoj stanici u trećoj bečkoj opštini. Žena je iznenada izvadila nož i pretila rabinu.

Ona je, takođe, vređala rabina antisemitskim uvredama, udarila ga u nogu, zbacila njegov šešir s glave i otela mu kipu. Nakon toga je pobegla sa mesta napada.

A woman attacked a rabbi in Vienna, kicking him, ripping his kippah, yelling antisemitic slurs and brandishing a knife at him.



We condemn this despicable attack and stand in solidarity with the Jewish Community of Vienna. https://t.co/14kQ8kfIBh